خبيرة علاقات دولية: سحب التمويل من الأونروا تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن سحب التمويل من وكالة الأونروا ، من المواقف المؤسفة للمجتمع الدولي، حيث أتت بالتزامن مع الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وأضافت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الانتقال من جانب جيش الاحتلال، من الإبادة الجماعية إلى فرض سياسات العقاب الجماعي، هي خطوة على المجتمع الدولي التيقن لها.

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن 70% من تمويل وكالة الأونروا يأتي من الدول التي أعلنت عن وقف التمويل، وهذا يعتبر تضامن مع حكومة الاحتلال لتجويع الشعب الفلسطيني.

ونوهت، أن سحب التمويل من وكالة الأونروا، من جانب بعض الدول، هو تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن "الأونروا"، هي المسؤولة بشكل كبير عن كل الشعب الفلسطيني في غزة.

وأردفت، أن قرار سحب التمويل من قبل بعض الدول خرق للقانون الدولي، مضيفة أن القرار يأتي في وقت حرج في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والإبادة الجماعية التي يعان منها الشعب الفلسطيني.