أستاذ علاقات دولية: مصر هى عقبة إسرائيل فى دخول المساعدات الإنسانية

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل تستغل أي فرصة لتشويه صورة مصر، مشيرًا إلى أن من مصلحة الكيان المحتل تعطيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر هي عقبة إسرائيل في دخول المساعدات الإنسانية، حيث إن هذا يعرقل مخطط الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية بأنه لا قيمة لإدخال المساعدات إذا لم يتم إيقاف إطلاق النار، مضيفًا أن قرار وقف العدوان على غزة في يد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن سعي مصر لدخول المساعدات الإنسانية يجعل إسرائيل في مأزق، حيث تعتبر مصر النبض للشعب الغزاوي، في ظل القصف المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.