الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الدولية لدعم فلسطين": الاحتلال يعوق عملية إدخال المساعدات لغزة

المساعدات
المساعدات

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن تعليق بعض الدول تمويلها لأونروا شكل من أشكال العقوبات الجماعية وشراكة واضحة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تعليق تمويل وكالة أونروا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر، مؤكدًا أن الجانب الإسرائيلي يعوق عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأشار رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين إلى أنه يجب إمداد وكالة أونروا، بكل أسباب البقاء وزيادة دعمها في غزة واحترام تدابير محكمة العدل الدولية، مضيفًا أن بعض الدول تحاول تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تعليق تمويل وكالة أونروا

الهيئة الدولية لدعم فلسطين فلسطين قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي

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