"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلى بمخيم جنين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مخيم جنين شهد اشتباكات عنيفة بين المقاومة وعدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت "السلامين" أن الضفة الغربية شهدت، أمس، اعتقال 22 فلسطينيًا، بينهم سيدة وأربعة أطفال، لتزداد حصيلة المعتقلين منذ بداية السابع من أكتوبر لأكثر من 6330 معتقلًا.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن زيادة رقعة الصراع في فلسطين السبب في انتشار المقاومة ليس في غزة فقط بل مدن الضفة الغربية أيضًا.

ونوهت "السلامين" بأن سياسيات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارسات المستوطنين، أحد الأسباب الرئيسية وراء الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال في غزة وخارجها.