السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد الله لـ"الشاهد": رغم ضآلة بداية عملى فى إيطاليا إلا أننى كنت فى مجالى "مو صلاح"

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إنه رغم ضآلة العمل الذي بدأت به في إيطاليا، إلا أنني كنت في مجالي "مو صلاح"، مؤكدًا أنه نزل في بلد بجانب المطار، وبدأ أول عمل له في غسل الصحون من أجل توفير الطعام، وكانت لمدة 7 أيام.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": أنني كنت المصري الوحيد في الميناء التي تدعي "فيمتشينو"، حيث الجميع كان معجبا بذلك بأنني من أحفاد الفراعنة.

 

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

عبد الله مو صلاح الشاهد الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز إيطاليا غسل الصحون

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