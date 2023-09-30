السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرائد سمير نوح يروى لـ"الشاهد" تفاصيل تأسيس المجموعة 39 قتال

الرائد سمير نوح
الرائد سمير نوح

كشف الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال نصر أكتوبر 1973، قصة التأسيس الرسمي لمجموعة 39 قتال، قائلًا: " كان لها اسم في البداية وهو السرية 39، وبعدها تم التصديق عليها في 4/ يوليو/ 1969 بأن تكون مجموعة".

وأضاف الرائد سمير نوح، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم تحويل الاسم لـ "مجموعة"؛ بسبب أنه بدل ما كنا نذهب للحصول على التعيينات الخاصة بنا من الوحدات المجاورة، يكون لنا تعامل خاص بالمجموعة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد الرائد سمير نوح نصر أكتوبر حرب اكتوبر الإعلامي محمد الباز المجموعة 39 قتال

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