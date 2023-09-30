سمير نوح لـ"الشاهد": تلقينا تعليمات بالانسحاب من شرم الشيخ بعد النكسة

أكد الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال نصر أكتوبر، أنه خلال نكسة 1967، ذهب إلى شرم الشيخ، إلا أن طيران العدو دك المنطقة التي تواجد بها بالكامل.

وقال “نوح” خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء اليوم الجمعة:" بداية مشاركتي كانت مع وحدات من الصاعقة البحرية انتقفلت إلى منطقة شرم الشيخ ورأس محمد، إلا أننا تلقينا تعليمات بالانسحاب من شرم الشيخ لأن القيادة أبلغتنا أن المنطقة سيتم ضربها من الطيران الاسرائيلي، وكان هناك ناقلات جنود مصرية وكان الجميع يلحق بهذه المركبات".

وأضاف:"خرجنا من هذه المنطقة ولم يتمكن الطيران الاسرائيلي من اللحاق بنا، وتركو لنا فرصة الهروب حتي نعود ونحكي عن كل ما شاهدناه، وعندما وصلنا لرأس غارب كان هناك مجهود حربي كبير لنقل الأفراد".

وتابع:"في لحظة صدرت صفارت الإنذار أن العدو هجم بالطيران علي المنطقة، فبدأنا بالاحتماء بعربيات نقل البضائع في السويس".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.