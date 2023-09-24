"الألفي" لـ الشاهد: تدريبنا في الكلية الحربية كان يتم في الميدان في مواجهة العدو

وثق اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، شهادته خلال مشاركته في حرب أكتوبر، كاشفا ظروف التحاقه بالكلية الحربية، وخاصة أنها جائت في ظل نكسة 67.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، الشعب المصري رغم كل ماحصل في 67، إلا أن الشعب المصري دعم القيادة والرئيس جمال عبدالناصر.

وتابع: "أي أسرة يستحيل تفكر في الالتحاق بالكلية العسكرية، وخاصة أن البلد مقبلة على حرب، ولكن كان هناك إقبال كبير وهو ما يميز الشعب المصري، مؤكدا أن أسرته كان لها الفضل في دعمه للالتحاق بالكلية الحربية".

وواصل: "كنت دائما أنظر لصورة جمال عبدالناصر وحلمت أن أصبح مثله".

وأكمل: "الدراسة كانت عامين وبعد التخرج انضممت للفرقة 16 مشاة، برئاسة أركان الفريق عبد رب النبي حافظ، وكان برتبة عقيد، وقابلني ومنحنا ترقيم وكل واحد راح لمكانه".

واستطرد الألفي: "انتقلنا تحت قيادة اللواء عبد القوي عزت محجوب، وكان شخصية قوية ومقاتلًا شرسًا ويخوض المعارك بنفسه، وتدريبنا كان يتم في الميدان عبر الخط الأمامي في مواجهة العدو".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.