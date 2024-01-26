حماد عبد الله لـ"الشاهد": جينات المصريين مرتبطة بالأرض منذ قدم التاريخ

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إنه قرر الرجوع لمصر، بعد ما كان دخله بإيطاليا في اليوم 10 آلاف جنيه عام 1976، موضحا: "تركت ذلك ونزلت مصر واتوظفت بـ 80 جنيه".

وأكد "عبد الله" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدكتور أحمد زويل أخذ نوبل في الولايات المتحدة، ولكن رجع لمصر من أجل خدمة البلد.

وأشار عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إلى أن مصر هي المخر للنهر، حيث أن المصريين منذ القدم يعيشيون حول نهر النيل يبنون الحضارة، وبالتالي فالحنين للطين والنيل كان دائمًا ما يسيطر على جينات المصريين.

ونوه "عبد الله"، أن مصر هي التي بنت الحضارة العربية، حيث أن جينات المصريين مرتبطة بالأرض منذ قدم التاريخ، فالشخصية المصرية لا تتجزأ.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.