الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الإعلام الإسرائيلى مسيس وضعيف

الدكتور حسن سلامة
الدكتور حسن سلامة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية، أن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، يكشف زيف ما تروجه دائمًا عن حرية الرأي والتعبير التي تتغنى بها.

وتساءل "سلامة"، خلال استضافته ببرنامج "بصراحة"، والمُذاع على فضائية الحياة، عن من يحاسب إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، مطالبًا بضرورة مواصلة الضغط الشعبي.

 الحكومة الإسرائيلية تخفي الحقيقة حتى يظل بنيامين نتنياهو في منصبه

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، أن الحكومة الإسرائيلية تخفي الحقيقة حتى يظل بنيامين نتنياهو في منصبه، مؤكدًا أن الإعلام الإسرائيلي أصبح مسيسا.

ونوه "سلامة"، إلى أن القنوات المصرية، لعبت دورا كبيرا في نقل الحقائق ومواجهة كذب الإعلام الإسرائيلي، مشيرًا أن مصر ليست وسيطًا، بل هي المعنية بالقضية الفلسطينية.

استاذ علاقات دولية الإعلام الإسرائيلي فضائية الحياة بصراحة بنيامين نتنياهو نتنياهو الدكتور حسن سلامة

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