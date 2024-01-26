الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: نقف إلى جانب الشعب الفلسطينى وندعوه لعدم فقدان الأمل

وزيرة خارجية جنوب
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، من أمام محكمة العدل الدولية: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وإيصال المساعدات الإنسانية لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار

وأشارت ناليدي باندور إلى أنه لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، وفقًا للمؤتمر الصحفي الذي نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزيرة الخارجية لجنوب إفريقيا أنه لا بد أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وندعوه إلى عدم فقدان الأمل والتفاؤل بالمستقبل.

ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا قطاع غزة غزة

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