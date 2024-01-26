الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العدل الدولية: حماس هاجمت إسرائيل والثانية ردت فى قطاع غزة

رئيسة محكمة العدل
رئيسة محكمة العدل الدولية

قالت "جون إي دونوجيو"، رئيسة محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا تقدمت للمحكمة من أجل الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

أضافت دونوجيو أنه في السابع من أكتوبر شنت حماس هجمة على إسرائيل وتسببت في مقتل المئات، الأمر الذي دفع إسرائيل للرد بشن هجمات على قطاع غزة.

وأعربت رئيسة المحكمة عن القلق إزاء التوتر الذي تشهده المنطقة، موضحة أنه في هذه القضية تطلب جنوب إفريقيا بتفعيل مادة منع الإبادة الجماعية.

 ونوهت أن جنوب إفريقيا طلبت وفقًا للمادة 36 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة حكمًا بشأن التدابير المؤقتة الملازمة لإسرائيل.

رئيسة محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية جون إي دونوجيو الإبادة الجماعية إسرائيل

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