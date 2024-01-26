العدل الدولية: حماس هاجمت إسرائيل والثانية ردت فى قطاع غزة

قالت "جون إي دونوجيو"، رئيسة محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا تقدمت للمحكمة من أجل الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

أضافت دونوجيو أنه في السابع من أكتوبر شنت حماس هجمة على إسرائيل وتسببت في مقتل المئات، الأمر الذي دفع إسرائيل للرد بشن هجمات على قطاع غزة.

وأعربت رئيسة المحكمة عن القلق إزاء التوتر الذي تشهده المنطقة، موضحة أنه في هذه القضية تطلب جنوب إفريقيا بتفعيل مادة منع الإبادة الجماعية.

ونوهت أن جنوب إفريقيا طلبت وفقًا للمادة 36 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة حكمًا بشأن التدابير المؤقتة الملازمة لإسرائيل.