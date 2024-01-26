أعلام فلسطين ترفرف أمام محكمة العدل الدولية بانتظار "حكم تاريخي"

قال أبوبكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام محكمة العدل الدولية إن محيط المحكمة مكتظ بالمتظاهرين الذين يرفعون أعلام فلسطين في انتظار قرار المحكمة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل يحاكمها العالم حيث إن الأدلة تأتي في صالح الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن ملف جنوب إفريقيا قُدِّم بشكل متماسك ومنظم، حيث يعول الكثيرون على قرار محكمة الدولية بإيقاف الحرب على غزة، والسماح بمرور المساعدات وتثيبيت الإبادة الجماعية.