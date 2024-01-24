الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشهاوى لـ"الشاهد": لابد من تدريس التصوف فى المدارس والجامعات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، أن هناك عدد كبير من دور النشر في مصر والغرب تتلقى أموالا لكي لا تنشر كتب التصوف، في جميع دول العالم، الأمر الذي أدى إلى تراجعها بشكل كبير.

وأضاف الشاعر أحمد الشهاوي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا التصرف حدث بشكل كبير في مصر والمغرب.

ونوه "الشهاوي"، أن أغلب المتصوفة المصريين أتوا من الأندلس أو المغرب، مؤكدًا أنه تم دفع الأموال من أجل نشر كتب ضد التصوف.

وطالب "الشهاوي" بضرورة تدريس التصوف أو الأداب الصوفي، في المدارس والجامعات، مشيرًا أن الكثير من كتب التصوف تم منعها من النشر.

برنامج الشاهد

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشهاوي الشاهد دور النشر كتب التصوف الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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