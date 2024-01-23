الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث فلسطينى: إعلان نتنياهو مقتل 24 جنديا من جيشه غرضه الانتقام أكثر من الشعب

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال الدكتور أشرف العكة، الباحث السياسي الفلسطيني، إن معركة خان يونس هي معركة فاصلة في تاريخ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف "العكة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع على فضائية دي إم سي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد بإعلانه عن مقتل 24 جنديا إسرائيليا تهييج الرأى العام، من أجل الانتقام أكثر من الشعب الفلسطيني.

وأشار الباحث السياسي إلى أن بنيامين نتنياهو يحتاج إلى تبرير الانتقام من الشعب الفلسطيني، ولا يريد التعاطف من المجتمع الدولي، حيث إن من أهداف بنيامين نتنياهو هو تدمير المقاومة الفلسطينية.

وأردف "العكة"، أنه خلال الساعات الماضية، استهدفت الغارات الإسرائيلية مخيمات النازحين، من أجل إجبارهم على النزوح أكثر ناحية الحدود المصرية، تنفيذًا لمخطط التهجير القسري.

باحث فلسطينى نتنياهو خان يونس مساء دى ام سى فضائية دي ام سي

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