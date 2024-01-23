عمرو الديب: العلاقات المصرية الروسية تاريخية منذ القدم (فيديو)

قال الدكتور عمرو الديب، خبير العلاقات الدولية والأستاذ بجامعة "لوباتشيفسكي" الروسية، إن العلاقات المصرية الروسية، تاريخية منذ القدم، وأن تدشين الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، من الأحداث الهامة في تاريخ مصر.

وأضاف "الديب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن علاقات مصر مع روسيا، أجبرت العديد من الدول المحيطة في مجاراة مصر في علاقاتها مع روسيا.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن اهتمام روسيا كقيادة، تقوم على توطيد العلاقات المصرية الروسية، فهي على قائمة الدول الصديقة لروسيا.

ونوه "الديب"، أن الدولة الروسية، تعلم جيدًا أهمية مصر سواء جغرافيًا أو مكانتها في دول الإقليم، مشيرًا أن علاقات مصر دبلوماسيًا يجعلها صديقا جيدا لكل الدول وأهمها روسيا.