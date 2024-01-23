أستاذ اقتصاد: محطة الضبعة حلم مصري للدخول إلى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، أن محطة الضبعة النووية هي حلم مصري هام جدًا منذ أكثر من 60 عاما لدخول مصر لمجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف سليمان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا الحلم الذي أصبح حقيقة يمثل مصدر هام جدا للطاقة النظيفة يضيف للقدرات المصرية في هذا القطاع طاقة ضخمة وكبيرة جدًا، ولكن الأهم هو بناء الكوادر المصرية، وأن يصبح لمصر جيل جديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال الهام، ويكون لدينا قدرات قادرة على التوسع في مثل هذه القطاعات والمساهمة فيها على المستوى الاقليمي.

وأوضح، أنه آن لمصر أن تدخل إلى قطاعات كثيرة من بينها قطاع الطاقة النووية جنبًا إلى جنب مع دخول مصر إلى قطاع هام آخر هو القطاعات الخاصة بالفضاء والأقمار الصناعية، لنقل مصر إلى مرحلة جديدة في القطاعات الاقتصادية، خاصة وأننا نرى هذا الأمر يتم من خلال استراتيجية متكامكلة.