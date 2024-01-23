رئيس الوزراء البريطانى: لن نتردد فى توجيه ضربات جديدة ضد الحوثيين

أكد رئيس الوزراء البريطالني، ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة لن تتردد في توجيه ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقف تمويل الحوثيين

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها، وستستخدم كل الوسائل لوقف تمويل الحوثيين في اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن وزير الخارجية البريطاني سيزور الشرق الأوسط خلال أيام، لبحث أزمة البحر الأحمر.