الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء البريطانى: لن نتردد فى توجيه ضربات جديدة ضد الحوثيين

ريشي سوناك
ريشي سوناك

أكد رئيس الوزراء البريطالني، ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة لن تتردد في توجيه ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقف تمويل الحوثيين

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها، وستستخدم كل الوسائل لوقف تمويل الحوثيين في اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن وزير الخارجية البريطاني سيزور الشرق الأوسط خلال أيام، لبحث أزمة البحر الأحمر.

وقف تمويل الحوثيين الحوثيين اليمن المملكة المتحدة ضربات جديدة القاهرة الإخبارية

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