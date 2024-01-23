وصول 7 شهداء لمستشفى أبويوسف النجار إثر استهداف خيامهم فى خان يونس

أفاد مراسل قناة "الغد" الفضائية"، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل، بوصول 7 شهداء لمستشفى أبويوسف النجار، إثر استهداف خيامهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد مراسل قناة "الغد" الفضائية، أن هناك 5 إصابات بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في حادث أمس بقطاع غزة، أحدهم في حالة حرجة.

وقبل قليل، خرجت جنازة في تل أبيب لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا أمس في غزة.

تفاصيل مقتل 21 ضابطًا وجنديًا من جيش الاحتلال فى وسط قطاع غزة

ووفقًا لرواية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قوات هندسة تابعة له قامت بزرع متفجرات في مبنيين لتفجيرهما ضمن عمل الجيش على إنشاء شريط فاصل داخل القطاع على طول الحدود، وبينما كانت القوة داخل المبنيين تعرضت لإطلاق آر بي جي، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات التي زرعتها القوة وانهيار المبنيين على الجنود.