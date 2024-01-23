الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله يستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بجبل الجرمق

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية الواقعة في جبل الجرمق بمنطقة الجليل الأعلى، قرب الحدود اللبنانية، بعدد كبير من الصواريخ ردًا على الاغتيالات، وفقًا لقضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وقبل قليل، استهدف حزب الله اللبناني تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية في تلة كوبرا بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابات مباشرة.

وأمس الإثنين، استهدف حزب الله اللبناني قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت ‌بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا وقوع إصابات.

حزب الله قاعدة ميرون جبل الجرمق الجليل الأعلى الحدود اللبنانية

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