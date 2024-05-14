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عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": حزب الله لا يتصرف من دماغه

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الشيخ حسن نصر الله قال إن الإيرانيين حلفاء، متابعًا: " قال لكن إحنا نتصرف من دماغنا".

وأضاف "سعيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أنا أكذبه في هذا الكلام بسبب الترابط بين الميليشيات الموجودة؛ لأن حجم الصواريخ المحسوب يدل على ذلك، وأيضًا ودخول الحوثي في هذا التوقيت في البحر الأحمر وتوقيف الملاحة والتجارة العالمية".

وتابع: "أيضًا الضربات التي تمت على القواعد الأمريكية كانت بحساب في العراق والأردن، وكل ذلك يأتي تحت استراتيجية إيرانية".

واستكمل: "ثم وصلنا إلى نقطة المواجهة بين إيران وإسرائيل المتفق عليها، والهدف كان أن إيران لا توسع عملية تحالف الميليشيات".

عبدالمنعم سعيد الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز إسرائيل

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