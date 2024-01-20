السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الخلافات داخل الحكومة فى أشدها وتنعكس على الشارع الإسرائيلى

الشارع الإسرائيلي
الشارع الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الحديث الأبرز هذا المساء، كان عن الخلاف الذي دار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت. 

وأضافت أبو شمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الصحف الإسرائيلية وصفت بأن هذا الخلاف كان قد يتطور إلى اشتباك بالأيادي وبأن مستشاري وحراس كل جهة منعوا هذا الاشتباك، بحانب وصول معلومات إلى مكتب نتنياهو، بأن مكتب جالانت يقوم بتسجيلات في داخل الاجتماعات الحكومة سواء الخاصة أو في مجلس الحرب.

وأوضحت أنه من الممكن أن كل وزير في هذا الائتلاف يقوم بصيانة وحماية نفسه من خلال تسجيل ما يمكن تسجيله حتى لا يمكن محاسبته أثناء وبعد اتتهاء الحرب من خلال الاعلان عن تشكيل لجنة للمحاسبة القانونية عن الاخفاق الاستراتيجي والعكسري الذي حدث في السابع من أكتوبر.

وأكدت أن هذه المشاحنات تنعكس على الشارع الإسرائيلي الذي خرج في تظاهرات هي الأكبر منذ بداية الحرب وصلت في مداها الجغرافي من تل أبيب إلى حيفا وإلى قيصاريا حتى مسكن رئيس الحكومة، رافعين اللافتات التي تطالب بالاطاحة بنتنياهو وإقالة الحكومة، واصفين إياها بحكومة طفولية تدير شؤون الحرب، إلى جانب ضورة إتمام صفقة تبادل شاملة مع الجانب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية تسجيل مكتب نتنياهو اشتباك بالأيادي الشارع الإسرائيلي تل أبيب صفقة تبادل اقالة الحكومة

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