السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما مصلحة وقوف إيران بالصف العربى فى وجه إسرائيل؟.. باحث يُجيب

أسامة دنورة
أسامة دنورة

قال أسامة دنُّورة، الكاتب والباحث السياسي، إن مصلحة إيران بالوقوف في الصف العربي في وجه إسرائيل مصلحة أيديولوجية، فالنظام الإيراني منذ الثورة الإسلامية يعرف نفسه كنظام داعم لحقوق الدول العربية والأمة العربية، ونحن نعرف أهمية ومركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وأضاف "دنورة"، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النظام الإيراني يعرف نفسه أمام شعبه وأمام العالم على أنه بهذا الشكل، حيث إنه يستمد شعبيته من هذه السردية وتلك الأطروحة، لذلك يأتي من هنا اهتمامه.

وتابع: "أما من المنحى الجيوبولوتيكي فبإمكان إيران ببساطة أن تدير وجهها لكل هذا الصراع وتقول إنها ليست كما كان الشاه مع إسرائيل ضد العرب، ولكن إيران تدفع الثمن الذي أحجم عنه الكثير من أصحاب العلاقة المباشرة بالصراع نتيجة إصرارها على القيام بهذه المقاربة التي تدعم فيها المقاومة".

وواصل: "ومهما كان فإن الدافع الإيراني لا يلغي أن هناك حقًا عربيًا مستلبًا، ولا يلغي أن هناك أراضي عربية محتلة، ولا يلغي أن هناك جرائم ومجتمع فصل عنصري في إسرائيل مثلما يشير عدد كثير من الصحفيين الإسرائيليين".

القاهرة الإخبارية إيران الثورة الاسلامية إسرائيل مصلحة إيديولوجية النظام الإيراني القضية الفلسطينية

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