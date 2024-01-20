صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة كريات شمونة

دوت، منذ قليل، صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة، الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية، للاشتباه في تسلل طائرة مُسيّرة، حسبما أفاد مراسلة قناة "الغد"، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، رصد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، آخر مستجدات استهداف مبنى سكني في دمشق، قائلًا: إنه تم استهداف مبنى سكني مكون من 4 طوابق بالعاصمة دمشق، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى.

وأضاف هملو، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه تم التواصل مع الجيران القاطنين بالمنطقة، وأشاروا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وتجري الآن إزالة الركام من المبنى.