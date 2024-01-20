السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة كريات شمونة

كريات شمونة
كريات شمونة

دوت، منذ قليل، صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة، الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية، للاشتباه في تسلل طائرة مُسيّرة، حسبما أفاد مراسلة قناة "الغد"، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، رصد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، آخر مستجدات استهداف مبنى سكني في دمشق، قائلًا: إنه تم استهداف مبنى سكني مكون من 4 طوابق بالعاصمة دمشق، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى.

وأضاف هملو، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه تم التواصل مع الجيران القاطنين بالمنطقة، وأشاروا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وتجري الآن إزالة الركام من المبنى.

كريات شمونة صفارات الإنذار طائرة مسيرة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

باحث: نتنياهو نجح فى جر بريطانيا وأمريكا للحرب نيابًة عن إسرائيل

باحث: استمرار العدوان على غزة يتسبب في خلاف بين بايدن ونتنياهو

هل يمثُل الرئيس الإسرائيلى للمحاكمة فى سويسرا؟.. أستاذ قانون دولى يُجيب

جون كيربى: بايدن لا يزال يؤمن بتحقيق حل الدولتين

القاهرة الإخبارية|الفصائل العراقية تستهدف مُسيرة أمريكية فى ديالى

الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلى يحول دون زيادة المساعدات لشمال غزة

تقارير إسرائيلية: الجيش سيسيطر على محور "وادى غزة" لمنع عودة سكان الشمال

يونيسف: غزة أصبحت أخطر أماكن العالم.. الأطفال يُولدون فى "جحيم"

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

التحريات تكشف سبب خناقة حمو بيكا فى كافيه بأكتوبر

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

القبض على حمو بيكا في مشاجرة داخل كافيه بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب