باحث: استمرار العدوان على غزة يتسبب في خلاف بين بايدن ونتنياهو

أكد أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمر بظروف صعبة، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، كما يقوم بايدن بتوجيه نصائح لنتنياهو لإنهاء الحرب على غزة.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل قوية ومعقدة، ولكن بعد أحداث السابع من أكتوبر، زادت مساحة التوتر بين البلدين، حيث إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حينما يزرو المنطقة 5 مرات حاملا مجموعة من الرسائل من الإدارة الأمريكية لإسرائيل، نجد أن سقف طموح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ بداية العمليات كان حلمًا يبدو شبه مستحيل وهو بتهجير الفلسطيين والإفراج عن المحتجزين، والقضاء على حماس.

وأشار إلى أن نتنياهو أراد أمورًا كثيرة، لكنه فوجئ بأن مستوى القتال والمعارك والتصدي من قبل المقاومة الفلسطينية عكس كل ما كان يتوقعه.

وأكد أن الإدارة الأمريكية نصحت إسرائيل ونتنياهو ألا يطيل أمد الحرب، وأن تنتهي في ديسمبر 2023، ولكن أمريكا وجدت نفسها منساقة خلف حلم إسرائيلي غير قابل للتحقيق، وبات وضع الولايات المتحدة في حرج على المستوى الداخلي والخارجي، وصورتها الذهنية تأثرت حول العالم كثيرًا خلال الـ105 أيام منذ بداية الأحداث.