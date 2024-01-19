الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يونيسف: غزة أصبحت أخطر أماكن العالم.. الأطفال يُولدون فى "جحيم"

غزة
غزة

أكدت منظمة يونيسف، اليوم الجمعة، أن الأطفال في غزة يولدون في جحيم، ومن المحتمل أن يموت العديد منهم نتيجة الظروف القاسية التي تزداد وطأتها داخل قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

غزة المكان الأخطر فى العالم للأطفال

وأمس الخميس، أكد نائب المدير التنفيذي لمنظمة يونيسف تيد شيبان، أن قطاع غزة بات المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال، مشيرًا إلى أن قطاع غزة من أكثر الأماكن التي شهدت بيئة عنيفة تمثل خطرًا على الإنسانية.

وأضاف نائب المدير التنفيذي لمنظمة يونيسف، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب للغاية وأكثر من 70% من الضحايا من الأطفال، ونحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، ونطالب السلطات كافة بالعمل على إنهاء النزاعات.

يونيسف الأطفال جحيم غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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