الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية| 5 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا وسط غزة

قصف غزة
قصف غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بارتقاء 5 شهداء فلسطينيين وعدد من الجرحى، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

استشهاد طفل في رام الله

وقبل قليل، استشهد طفل فلسطيني (17 عامًا)، عقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاهه، قرب بلدة المزرعة الشرقية، شرقي مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر في مجمع فلسطين الطبي لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الطفل أصيب برصاصة في رأسه، ووصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقًا.

القاهرة الإخبارية 5 شهداء قطاع غزة بمخيم النصيرات قصف

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