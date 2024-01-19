الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماكرون: لا يمكن القبول باستمرار هجمات الحوثى فى البحر الأحمر

إيمانيول ماكرون
إيمانيول ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن القبول باستمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتهديدهم لحرية الملاحة البحرية؛ حسبما أفادت قناة "القاهر الإخبار"، في نبأ عاجل لها.

وأمس الخميس، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الحوثيين في اليمن، حيث قال متحدث باسم البنتاجون إن الهجمات ضد الحوثيين كانت دفاعًا عن النفس؛ حسبما ذكرت رويترز.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة جولة أخرى من الهجمات ضد قاذفات صواريخ الحوثيين التي استخدمت لمهاجمة ممرات الشحن الدولية، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

 

القاهر الإخبارية الحوثيين البحر الاحمر الملاحة البحرية

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