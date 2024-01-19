البعثة الأممية لحقوق الإنسان: نعمل ضمن آلية لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إننا نعمل ضمن آلية أممية معتمدة لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية، موضحًا: إننا منذ البداية، وتحديدًا 7 أكتوبر، أشرنا إلى أننا ذاهبون باتجاه العدل الدولية والقضاء الدولي لأن هذا من صلب عملنا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف أبوسعيد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعوق إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يعوق عملنا هو أداء بعض الحكومات التي لا تتجاوب، والتي تعمل ضمن وتيرة بطيئة ولا يمكن أن يكون الحال عليه، لأن القتل والتنكيل والعمل العسكري الإسرائيلي لا يزال قائمًا.

وثمّن رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان جهود الادعاء السويسري في فحص الشكاوى الجنائية المقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي.