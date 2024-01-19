"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل القصف على الحدود اللبنانية الجنوبية

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من لبنان، أن إسرائيل لا تزال مستمرة في عمليات قصف المدن في جنوب لبنان، والآن هناك قصف إسرائيلي عنيف على المدن الموازية للشريط الحدودي والقطاع الغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية.

طائرات الاحتلال استهدفت عددا من المنازل السكنية

وأضاف "سنجاب"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن طائرات الاحتلال خلال الأيام الماضية استهدفت عددا من المنازل السكنية لا سيما الواقعة على الشريط الحدودي مع دولة الاحتلال.

وأوضح، أن طائرات الاحتلال عمدت خلال الأيام الماضية على قصف عدد من منازل السكان المدنيين بمنطقة شرق لبنان ومناطق الشريط الحدودي مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن المقاومة قامت باستهداف دقيق لمناطق عسكرية تابعة لقوات الاحتلال على الحدود الشرقية.

قصف عنيف على الشريط الحدودي مع لبنان

وتابع: “قام الاحتلال صباح اليوم بقصف عنيف على الشريط الحدودي مع لبنان بعيدة عن الأحياء السكنية على خلاف الأيام الماضية”، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يسعى لعملية تمشيط موسعة لذات المنطقة.

واختتم مراسل القاهرة الإخبارية حديثه، مؤكدًا أن أهالي المنازل التي تعرضت للقصف رفضوا أن يهجروها وتعايشوا بها.

