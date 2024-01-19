وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم عبر القوة العسكرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، إنهم ملتزمون بإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان ونقترب من اتخاذ القرار؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

أفضل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه يفضل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية، ومستعدون أيضا للقيام بذلك عبر القوة العسكرية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أعلن أمس أن إسرائيل عليها الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية وقد تفرض حلًا عسكريًا لعودة السكان إلى ديارهم، مؤكدًا أن إسرائيل دمرت الأطر التنظيمية للفصائل الفلسطينية في شمال غزة.