ضياء الدين داود: لدينا عيوب كمعارضة وأوقات كثيرة لم تكن لدينا القدرة على التنظيم

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إننا قبلنا دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في الحوار الوطني ثقة في الداعي وثقة في جدية الدعوة، لأنه كان هناك استشعار بأن هناك أزمة يصاحبها دعوة، مؤكدًا أنه تم انتقادنا بسبب مشاركتنا ولكننا نقبل دائمًا أن نضع أنفسنا قيد الاختبار ثقة بأن مصر تستحق منّا دائمًا هذا الاختبار لعل وعسى نستنقذ هذا البلد ونوجد فيه بناء حقيقيًا قابل للاستمرار.

وأضاف داوود، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أننا لسنا أقل ممن سبقونا في أن نُوجد وسيلة للتداول السلمي للسلطة في هذا البلد، وأن نختبر أنفسنا في أن تحكم هذه البلد أفكار وأن تكون التنافسية على الأفكار والبرامج.

وأوضح أن كثيرون دعوا لمقاطعة الانتخبات، ولكننا خرجنا في الانتخابات وأدلينا بأصواتنا، مضيفًا: “كل مكان به صندوق وستارة تستطيع أن تذهب إليهم اذهب وصوّب المسار، استخدم كل قوتك الناعمة أن تمنع المال السياسي من أن يكون مؤثرًا في العملية السياسية، استخدم الوعي فالناس تكون جاهزة دائمًا انها تصدق منتج حقيق يقابل لا أن يناضل من الضفة الأخرى وأن يشتبك مع الأحداث”.

وأكد أننا كمعارضة لدينا عيوب، فأحيانًا نختلف مع أنفسنا، ولم تكن لدينا القدرة على توحيد صفوفنا، وأوقات كثيرة لم تكن لدينا القدرة على التنظيم وإدارة الملفات بشكل جيد، ولم تكن لدينا القدرة أحيانًا على بلورة أفكارنا لبرامج قادرة على التطبيق.