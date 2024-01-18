الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش يعرب عن قلقه إثر الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ، إثر الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إيران وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجب تصعيد التوتر.

جدير بالذكر أن الجيش الباكستاني شن سلسلة من الضربات العسكرية ضد مخابئ زعمت أنها للإرهابيين في مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأعلنت الخارجية الباكستانية عن أن الضربات العسكرية التي تم تنفيذها في مقاطعة أو اثنتين في إيران كانت دفاعًا عن أمن باكستان والمصلحة الوطنية.

الضربات المتبادلة إيران باكستان القاهرة الإخبارية

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