الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: نريد حلًا دائما لغزة وليس مؤقتًا

ماثيو ميلر
ماثيو ميلر

أكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه يجب على إسرائيل التزام القوانين الدولية خلال حربها في قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده تريد حلًا دائما لغزة ما بعد الحرب يضمن أمنها وأمن إسرائيل وليس حلا مؤقتا.

وأضاف ميلر، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن ستواصل الحديث مع إسرائيل للابتعاد عن تدمير البنية التحتية بما فيها الجامعات والعمل على حماية المدنيين في غزة، ومهتمون بتحقيق الأمن في الضفة الغربية وسننظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وأشار إلى أنه يجب علينا جميعًا أن نعيد بناء قطاع غزة عندما ينتهي النزاع الجاري، مؤكدًا أن دولًا بالمنطقة تعهدت بالمساهمة في إعادة بناء غزة، شريطة أن يكون هناك مسار واضح لدولة فلسطينية.

وفيما يتعلق بالوضع بين إيران وباكستان، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن انخرطت في وسائل دبلوماسية لمنع تفاقم التصعيد بين باكستان وإيران، مؤكدًا أن ما تفعله طهران يؤدي إلى عدم استقرار المنطقة ونحملها مسئولية تفاقم التصعيد. 

القاهرة الإخبارية إسرائيل قطاع غزة البنية التحتية باكستان إيران دولة فلسطينية الضفة الغربية

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