خبير علاقات دولية: 2024 عام انعدام اليقين بتوفير الأمن الغذائى

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن العالم يدخل العام الجديد ولديه إرث كبير من المشكلات والتحديات من الأعوام السابقة، مؤكدًا أن هناك عنوانا عريضا لعام 2024 وهو انعدام اليقين فيما يتعلق بـالأمن الغذائي على المستوى العالمي.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، اليوم الخميس، خلال لقاء له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عام 2024 يشهد استمرار التعثر والاستقطاب الدولي فيما يتعلق بالجهود الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية التي أثرت سلبًا على الأمن الغذائي لأنها ساهمت في انتشار التصحر والجفاف وشح الأمطار وهذا أثر بالتبعية على الزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح أن هذا الاستقطاب العالمي فيما يتعلق بالدول الكبرى وعدم التزام الدول الكبرى بتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ السابقة خاصة التوسع بالاقتصاد الأخضر ومساعدة الدول النامية أثرت على الدول النامية خاصة في إفريقيا.