نتنياهو: الصراع على وجود إسرائيل وليس وجود دولة فلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الصراع ليس على وجود دولة فلسطينية بل على وجود إسرائيل وقيام دولة يهودية، مشيرًا إلى أن إقامة دولة فلسطينية لن يكون بعد نتيناهو بل سيكون بعد القضاء على الشعب الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد ما حدث في السابع من أكتوبر لا خيار أمامنا سوى الانتصار الذي يجب تحقيقه لأمن إسرائيل ومن أجل مستقبلها ومن أجل سلام حقيقي في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات في الطريق.

وأوضح نتنياهو أنه ملتزم أمام عائلات المحتجزين الإسرائيليين بأن الحرب لن تنتهي إلا باستعادة الأسرى، مؤكدًا أنه لن ينهي الحرب دون الانتصار المطلق.