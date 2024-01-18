منظمة انفصالية مسلحة.. مَن هو جيش تحرير بلوشستان؟
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” عبر شاشتها، تقريرًا عن جيش تحرير بلوشستان، معرفة إياه بأنه منظمة انفصالية مسلحة.
جيش تحرير بلوشستان
- منظمة انفصالية مسلحة.
- يضم مجموعة من حركات التحرر القومية البلوشية.
- يتكون من مقاتلين من قبائل "بوجتي".
- ظهر لأول مرة عام 2000.
- صنفته باكستان وبريطانيا وأمريكا كمنظمة إرهابية.
- أهم مطالبه هو استقلال إقليم بلوشستان عن باكستان.
- يتلقى دعم من إيران وفقًا للرواية الباكستانية.
- نفذ العديد من الهجمات ضد الجيش الباكستاني