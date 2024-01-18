الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منظمة انفصالية مسلحة.. مَن هو جيش تحرير بلوشستان؟

جيش تحرير بلوشستان
جيش تحرير بلوشستان

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” عبر شاشتها، تقريرًا عن جيش تحرير بلوشستان، معرفة إياه بأنه منظمة انفصالية مسلحة.

جيش تحرير بلوشستان

  • منظمة انفصالية مسلحة.
  • يضم مجموعة من حركات التحرر القومية البلوشية.
  • يتكون من مقاتلين من قبائل "بوجتي".
  • ظهر لأول مرة عام 2000.
  • صنفته باكستان وبريطانيا وأمريكا كمنظمة إرهابية.
  • أهم مطالبه هو استقلال إقليم بلوشستان عن باكستان.
  • يتلقى دعم من إيران وفقًا للرواية الباكستانية.
  • نفذ العديد من الهجمات ضد الجيش الباكستاني

 

القاهرة الإخبارية جيش تحرير بلوشستان بلوشستان منظمة انفصالية قبائل بوجتي إقليم بلوشستان

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