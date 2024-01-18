الخميس 18 يناير 2024
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أستاذ اقتصاد: الشرق الأوسط ضحية الصراعات الدولية

الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف درويش أستاذ الاقتصاد

قال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف البريطانية، إنّ الشرق الأوسط ضحية الصراعات بين الأقطاب الناشئة والصاعدة وسعى الغرب للاستحواذ والإبقاء على قوته في الاستحواذ على الأسواق بشكل عام الذي استمر لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه نتيجة فشل الغرب فإنهم يأججون صراعات وحروب هنا وهناك.

وأضاف درويش، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد الغربي بشكل عام يعتمد على بيع الأسلحة التي تؤجج الصراعات، مشيرًا إلى أن هناك تناقضات في الموقف والمصالح بين الشرق والغرب.

وأوضح أن العالم يعاني نتيجة للإبقاء على موقعهم الريادي في العالم، فهم خسروا، مشيرًا إلى أنهم الآن في حالة النزع الأخير، ولذلك فإن القطب الغربي يؤجج الصراعات.

وأشار إلى أنه يجب على الدول النامية أن تأخذ منحى آخر، من خلال دعم السلع المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية وحماية الأسواق الداخلية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى نوع من التحالفات الإقليمية والوقمية لتأمين الأسواق المحلية، وإلا فإنهم سوف يبقون ضحية الصراعات الدولية، كما هي الحال في دول العالم الثالث.

اكسترا نيوز الشرق الأوسط الصراعات الغرب بيع الأسلحة

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