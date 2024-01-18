الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شؤون الأسرى": الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيًا بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ الليلة الماضية 60 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

اعتقال ثلاثة مسعفين ميدانيين متطوعين من الهلال الأحمر الفلسطيني

واعتقل الاحتلال، أمس الأربعاء، ثلاثة مسعفين ميدانيين متطوعين من الهلال الأحمر الفلسطيني، في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

اقتحام مخيم الأمعري في مدينة رام الله

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم الأمعري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل، تزامنًا مع تحليق الطائرات المسيرة في سماء المخيم، بينما حاصرت قوات الاحتلال العديد من المنازل.

 

القاهرة الإخبارية هيئة شؤون الأسرى الاحتلال الضفة الغربية القدس المحتلة

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