الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جون كيربى: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يدخل حيز التنفيذ خلال 30 يومًا

جون كيربي
جون كيربي

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن قرار تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا.

وأضاف كيربي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحوثيين يحصلون على الأسلحة لمهاجمة السفن في البحر الأحمر، مؤكدًا أن بلاده ستستمر في فرض العقوبات ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وأوضح كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل توجيه ضربات للحوثيين إذا استمروا في تنفيذ هجماتهم بالبحر الأحمر.

الحوثيين اليمن القاهرة الإخبارية السفن البحر الاحمر الولايات المتحدة

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