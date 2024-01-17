"القاهرة الإخبارية": أهالى المحتجزين فى غزة يتهمون نتنياهو بعرقلة جهود استعادة ذويهم

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل اليوم الأربعاء، بأن أهالي المحتجزين في قطاع غزة يطالبون الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للسعي للإفراج عنهم.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أهالي المحتجزين في قطاع غزة يتهمون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة جهود استعادة ذويهم.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بالوحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة.