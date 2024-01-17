الخارجية الأمريكية: الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة على القوات المتمركزة بالمنطقة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن جماعة الحوثيين في اليمن شنت هجمات غير مسبوقة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة بالمنطقة؛ وذلك بحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف السفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل.



وأشارت جماعة الحوثي إلى أن استهداف "زوغرافيا" تم بعدد من الصواريخ البحرية وكانت الإصابة مباشرة، بشكل كبير.