"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

رفض عددٌ من جنود قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، المشاركة في القتال داخل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

استهداف دباباتي ميركافا إسرائيليتين

يأتي ذلك فيما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قبل قليل، عن استهداف دباباتي ميركافا إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" بمنطقة معن جنوب شرق خان يونس في قطاع غزة.

كما استهدفت فصائل المقاومة، قوة إسرائيلية راجلة إلى الشمال من محور حي الشجاعية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الأفراد وإيقاعهم قتلى وجرحى.