المتحدث باسم حركة فتح: الاحتلال يستهدف كل مقومات قيام الدولة الفلسطينية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنّ الاحتلال بعد أن أعلن صراحة على لسان رئيس وزراءه بنيامين نتياهو، بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، بات من الواضح أنهم سيستهدفون كل مقومات قيام هذه الدولة وفي مقدمتها مكانة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف من تصريحات قياداته بعدم قيام دولة فلسطينية الحضور السياسي الذي تشكله السلطة الوطنية الفلسطينية عبر استهدافها في الضفة الغربية لقتل كل ما يمكن أن يقود إلى دولة فلسطينية، وهذا وهم ولن نسمح بذلك.

وأكد، أن هذا يدل على أن العدوان كبير وأن ما يحدث في الضفة الغربية مبرمج، فالاحتلال يريد أخذ ساحة الضفة إلى مواجهة أشد مما هي عليه الآن حتى يتمكن من تدمير كل ما يريد تدميره في الفضة، وحتى يقول بأننه قادر على أن يكون فاعلًا عسكريًا في كل الجبهات، وأن إسرائيل ليس كما توقعتم بأنها هزمت في 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذا أيضًا وهم، فهم يريدون أن يظهروا قوتهم وأنهم قادرون على أن يكونوا حاضرين عسكريًا في أكثر من جانب.