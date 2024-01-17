الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة سياسية: الوضع فى غزة مؤلم والقطاع وصل إلى منطقة منكوبة

غزة
غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إنّه في الآونة الأخيرة كانت هناك انتقادات بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن هذه الانتقادات جاءت في أكثر من نقطة وتحديدًا فيما يتعلق بواقع المدنيين الفلسطينيين.

 

وأضافت حداد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "النيل للأخبار"، أنّ الواقع الإنساني في قطاع غزة مؤلم، ووصل القطاع إلى منطقة منكوبة بكل المعايير، مشيرةً إلى أن الواقع المدني في القطاع بحاجة إلى إدخال المساعدات الإنسانية في كل مناطق القطاع بكامله، وتحديدًا الشمالية التي لم تصل إليها المساعدات بشكل كامل وكافٍ.

 

وأكدت الباحثة السياسية أن الإدارة الأمريكية معنية بعملية مساعدة الوضع المدني في قطاع غزة كون الإدارة الإسرائيلة تستهدف الآن الواقع المدني في القطاع.

النيل للأخبار انتقادات الادارة الامريكية الإدارة الإسرائيلية المدنيين الفلسطيين قطاع غزة المساعدات الإنسانية

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