محلل سياسى: المقاومة الفلسطينية قادرة على الصمود لأنها صاحبة الحق

قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي، إنّ المقاومة الفلسطينية منذ اللحظة قادرة وستبقى قادرة على الصمود لأسباب متعددة أبرزها أنها صاحبة الحق في هذه المجابهة العدوانية من قِبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف زكارنة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له، عبر قناة "النيل للأخبار"، أن ما قاله جدعون ساعر، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي وعضو الكنيست، قاله قبله غادي إيزنكوت وزير مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق، بأن على هذه الحرب أن تتوقف حتى لا نبقى نسير كالعميان في قطاع غزة.

وأوضح أن العملية العسكرية تواجه أزمة كبيرة على عدة أصعدة أبرزها إرهاق الجنود، كما أن الدعم الأوروبي والأمريكاني لديه إشكاليات كبيرة مع حكومة الاحتلال، ولديها أزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي في الداخل.