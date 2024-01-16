كاتب صحفى: وقود المقاومة فى الأراضى المحتلة لا ينفد أبدًا

أكد الكاتب الصحفي شريف سمير، أن وقود المقاومة في الأراضي المحتلة لا ينفد أبدًا بمرور السنين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الخسائر العسكرية والاقتصادية التي تتكبدها وتتحملها الفاتورة الإسرائيلية، وهذا يمثل كابوسًا مرعبًا لحكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف سمير، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له، عبر قناة "النيل للأخبار"، أن المقاومة وحدها لا تكفي لصد العدوان الإسرائيلي، ولا بد أن يكون هناك تكاتف دولي وحشد للقرارات الدولية التي تلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وأوضح، أن آلة الحرب الإسرائيلية لن تتوقف عن شلال الدم والحرائق في الأراضي المحتلة، لأن حكومة نتنياهو هى المستفيد الأول من استمرار مسلسل الحرائق في الأراضي المحتلة للتغطية على بعض الفضائح وأزمات الفساد التي تواجهه في الداخل ومحاولة رفع أسهمه أمام الناخب الإسرائيلي.

وتابع: "إن كان ذلك لا يؤدي إلى مزيد من الانفراجة أو يرفع من رصيد نتنياهو نظرًا لوجود مسيرات غضب ومظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بوقف العدوان بعد أن أصبح جنود الاحتلال الإسرائيلي في مرمى نيران المقاومة الفلسطينية" مشيرًا إلى أن المسألة تحتاج إلى تحكيم العقل وضبط النفس حتى يكون هناك احتواء للموقف.