الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جريفيث: القصف الجوي اشتد على المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، أنه مع تحرك العمليات البرية في غزة جنوبًا، اشتد القصف الجوي من قبل الاحتلال، على المناطق التي طُلب من المدنيين الفلسطينيين الانتقال إليها، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه من الصعب أن نتصور أن الفلسطينيين سيعودون أو يمكنهم العودة إلى شمال غزة.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن مرافق المنظمة الحيوية لبقاء السكان المدنيين في غزة تعرضت لهجوم متواصل.

القاهرة الإخبارية العمليات البرية غزة القصف الجوي الاحتلال الفلسطينيين شمال غزة

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