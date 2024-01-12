الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الخارجية الأمريكية: واشنطن لا ترغب في توسيع الصراع بالمنطقة

سامويل وربيرج
سامويل وربيرج

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن حذرت مرارًا وتكرارا من الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، لكنهم لم يلتزموا تحذيراتنا بشأن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن واشنطن لا ترغب في توسيع الصراع بالمنطقة، مشيرًا إلى أن أولوية الإدارة الأمريكية التنسيق مع الشركاء والحلفاء لمنع الهجمات في البحر الأحمر.

وأوضح، أن الحوثيون هم من بدأوا الهجوم في البحر الأحمر دون أي مبررات، مؤكدًا أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تزيد معاناة شعوب المنطقة كافة.

وتابع: “فرضنا عقوبات على بعض الدول التي تدعم الهجمات الحوثية في البحر الأحمر”.

القاهرة الإخبارية واشنطن الحوثيون البحر الاحمر السفن هجمات الحوثيين

مواد متعلقة

الباز: إسرائيل تحاول الهروب من المسئولية بممارسة الكذب

الباز: إسرائيل تمارس حرب إبادة وكيان جبان واتهامها لمصر هزل سياسى

الأورومتوسطى: نشهد تجويعًا لسكان غزة.. والمشهد فى القطاع مأساوى

ردًا على الأكاذيب الإسرائيلية.. عماد الدين حسين: علينا أن نفضحهم طوال الوقت

عماد الدين حسين: كذب إسرائيل العلنى لن ينطلى على أحد

باحثة: إيقاف الحرب فى غزة يهدئ التوترات المتسارعة فى المنطقة

باحث: روسيا تحاول الحد من تحركات أمريكا فى المنطقة

البيت الأبيض: الغارات استهدفت قدرات الحوثى على تخزين وإطلاق المسيرات

الأكثر قراءة

مصر تؤكد: منع دخول المساعدات إلى غزة «جريمة حرب» كانت إسرائيل تتفاخر بها

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا