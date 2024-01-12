متحدث الخارجية الأمريكية: واشنطن لا ترغب في توسيع الصراع بالمنطقة

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن حذرت مرارًا وتكرارا من الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، لكنهم لم يلتزموا تحذيراتنا بشأن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن واشنطن لا ترغب في توسيع الصراع بالمنطقة، مشيرًا إلى أن أولوية الإدارة الأمريكية التنسيق مع الشركاء والحلفاء لمنع الهجمات في البحر الأحمر.

وأوضح، أن الحوثيون هم من بدأوا الهجوم في البحر الأحمر دون أي مبررات، مؤكدًا أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تزيد معاناة شعوب المنطقة كافة.

وتابع: “فرضنا عقوبات على بعض الدول التي تدعم الهجمات الحوثية في البحر الأحمر”.