الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: روسيا تحاول الحد من تحركات أمريكا فى المنطقة

محمود الأفندي الباحث
محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية

أكد محمود الأفندي الباحث في الشئون الروسية، أن روسيا تحاول محاولة سياسية أخرى لإيقاف الولايات المتحدة الأمريكية عن تصرفها غير المقبول التي بدأته أمس، مؤكدًا أن الاعتداء السافر الذي حدث على اليمن سيشعل المنطقة أكثر وليس هو الحل.

وأضاف الباحث في الشئون الروسية، اليوم الجمعة خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا ترى أن استمرارية الولايات المتحدة بممارساتها العسكرية غير المسئولة التي بدأت في العراق بأسباب مزيفة دمرت العراق، ومن ثم الاعتداء على اليمن لن يؤدي إلى إنهاء التصعيد أو حصول أمان في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، ولكنه سيؤدي إلى ردود قاسية من قِبل الحوثيين أو من حلفائهم ويمكن أن تخرج بعض الأمور عن سيطرتها.

وأكد أن روسيا تحاول أن توضح خطورة ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بهجومها على الحوثيين في اليمن، وذلك من خلال دعوة موسكو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.

 

القاهرة الإخبارية روسيا الولايات المتحدة اليمن التصعيد الحوثيين مجلس الأمن الدولي

مواد متعلقة

البيت الأبيض: الغارات استهدفت قدرات الحوثى على تخزين وإطلاق المسيرات

الأونروا: نزوح 90% من سكان غزة بسبب الحرب

القاهرة الإخبارية: دفاع إسرائيل أمام "العدل الدولية" ضعيف

عوض الله: إسرائيل تمثل أمام القضاء بعد الإفلات من العقاب طوال 75 عامًا

عوض الله: إخضاع إسرائيل للمحاكمة اختبار للمنظومة الدولية

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية فى باب المندب

الحكومة اليمنية: نتابع بقلق شديد التصعيد العسكرى فى البلاد وجنوب البحر الأحمر

كيف رصدت الصحف العالمية جلسة محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

اتفاق جديد على إيصال أدوية للمحتجزين الإسرائيليين فى غزة

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بين البايع والمشتري.. !

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثا

مدحت بشاى

الحوار الوطني.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا