باحث: روسيا تحاول الحد من تحركات أمريكا فى المنطقة

أكد محمود الأفندي الباحث في الشئون الروسية، أن روسيا تحاول محاولة سياسية أخرى لإيقاف الولايات المتحدة الأمريكية عن تصرفها غير المقبول التي بدأته أمس، مؤكدًا أن الاعتداء السافر الذي حدث على اليمن سيشعل المنطقة أكثر وليس هو الحل.

وأضاف الباحث في الشئون الروسية، اليوم الجمعة خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا ترى أن استمرارية الولايات المتحدة بممارساتها العسكرية غير المسئولة التي بدأت في العراق بأسباب مزيفة دمرت العراق، ومن ثم الاعتداء على اليمن لن يؤدي إلى إنهاء التصعيد أو حصول أمان في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، ولكنه سيؤدي إلى ردود قاسية من قِبل الحوثيين أو من حلفائهم ويمكن أن تخرج بعض الأمور عن سيطرتها.

وأكد أن روسيا تحاول أن توضح خطورة ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بهجومها على الحوثيين في اليمن، وذلك من خلال دعوة موسكو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.